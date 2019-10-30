Лукашенко: Беларусь сохранила традицию отмечать 7 ноября, и это решение было верным

30 октября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в свое время было принято решение продолжить традицию отмечать праздник 7 ноября. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что оно было верным, и страна от этого только выиграла. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, сохранив праздник, Беларусь продолжила традицию советских времен делать так называемые подарки власти народу. "Мы сохранили этот праздник и подвели под него соответствующую идеологию: будем заканчивать стройки, уборку урожая, подводить итоги и так далее, и подарки людям (делать. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Президент.

При этом страна не отказалась от своего исторического прошлого, не было в Беларуси, в отличие от соседних Украины, России, случаев сноса памятников советских времен. "Я это остановил сразу. У нас готовы были тоже сносить памятники, провести декоммунизацию, люстрацию - я это остановил. И мы от этого выиграли. Сегодня начали все возвращаться к тому, что критикуют: вот, памятники снесли. Мы никому не снесли, сохранили", - подчеркнул глава государства.

"Да, был у нас в истории 1917 год. Он к нам пришел с других территорий. Мы жили в Российской империи, были ее частью, свершилась революция, мы начали строить вместе с россиянами и другими первое социалистическое государство. Цели ведь были благородные в 17-м году (вы уже, наверное, это не изучаете, но я как историк глубоко изучал), хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам. Злодеев и олигархов к стенке, повесить - это все было, но было и много чего хорошего", - продолжил Президент.

Отвечая на вопрос журналистов, какого бы подарка он желал для себя, Александр Лукашенко признался, что во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии подумал о том, как был бы рад, если бы белорусским врачам удалось найти способ излечения от рака. "Какой был бы подарок не только мне, но и всем нам! Хоть они (врачи. - Прим. БЕЛТА) и эффективно работают - 70-75% людей живут, но ведь 30% погибают. Правда, и люди сами виноваты, не вовремя диагностируя эту болезнь. Но нам бы победить эту болезнь, человечество бы вздохнуло глубже и полной грудью. Вот это был бы подарок!" - сказал Президент.-0-