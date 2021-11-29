Лукашенко: Беларусь стала звеном в цепи обострения военной обстановки в регионе

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь стала звеном в цепи обострения военной обстановки в регионе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в центре стратегического управления Министерства обороны по вопросам военной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Собрались мы сегодня, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с национальной безопасностью нашей страны. Посмотрите на карту, да и любой из вас представляет, что происходит вокруг нашей Беларуси. Я хочу, чтобы присутствующие здесь усвоили одну вещь: автономно, независимо от того, что разворачивается в черноморском бассейне, от вопросов, связанных с Украиной, Польшей и странами Балтии, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя. Мы звено в этой общей цепи", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заявил, что замысел противников, а точнее, если говорить прямо, врагов Беларуси до конца еще не известен. Но представить его уже можно. "Облеты вокруг Калининградской области самолетов-разведчиков участились. На сопредельных для Беларуси государствах проводятся военные мероприятия - мы уже это видим. Если, как заявляет министр обороны России, десятками самолетов они совершают облет российских границ и тренируют бомбометание (было заявлено о том, что отрабатывают ядерный удар по России), если на сопредельных территориях строятся рокадные дороги (о чем военные хорошо знают) и массово проводятся учения с переброской дополнительных войск к нашей границе (а их уже десятки тысяч), значит, это не зря, за этим что-то стоит", - обратил внимание глава государства.-0-