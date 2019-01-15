Лукашенко: Беларусь всегда была надежным другом Турции и останется приверженной этому курсу

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда была надежным другом Турции и останется приверженной этому курсу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда были надежными друзьями и партнером вашей страны. Мы всегда старались делать так, как лучше для Турции. И вы должны знать, что мы будем привержены этому курсу как в экономике, торговле, так и в военно-техническом сотрудничестве", - заявил Александр Лукашенко.

"Мне приятно встретиться с человеком, который призван во многом определять как внутреннюю, так и внешнюю политику Турецкой Республики в связи с той ситуацией, которая складывается в вашем регионе", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в Беларуси очень внимательно наблюдают за действиями вооруженных сил Турции. Президент отметил, что высоко оценивает эффективность и плановость действий турецкой армии.

"Мы понимаем, вам очень непросто, на вас осуществляется просто массированное давление очень сильных государств. Но я думаю, что народ Турции - это мужественные люди, и они справятся в этих условиях с теми проблемами, которые сегодня не только внутри Турции, но навязываются и привносятся извне", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент передал самые добрые пожелания турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил надежду, что его страна сможет преодолеть все трудности и вопреки всему подняться еще на одну ступень развития.

Министр национальной обороны Турции обратил внимание, что его делегация давно планировала посетить Беларусь, однако из-за погодных условий визит откладывался. "Мы были очень настроены, и только сегодня нам удалось приехать", - добавил он.

Хулуси Акар также передал главе белорусского государства слова приветствия от Президента Турции и приглашение совершить официальный визит в его страну. "Президент Турецкой Республики ждет вас в самое ближайшее время", - сказал министр.-0-