Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении связей с Польшей

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Польши Анджея Дуду и граждан этой страны с Национальным праздником независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что более интенсивные торговые и деловые связи, совместные научные и образовательные проекты, сотрудничество организаций и учреждений позволят более эффективно использовать потенциал нашего соседства и будут способствовать укреплению конструктивных отношений, - говорится в поздравлении. - Беларусь заинтересована в расширении связей с Польшей по вопросам региональной и международной безопасности, а также в контексте дальнейшего развития прагматичного диалога с Европейским союзом".

Александр Лукашенко пожелал Анджею Дуде крепкого здоровья и успехов в ответственной политической деятельности, а польским гражданам - мира и процветания.-0-