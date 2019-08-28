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28 августа 2019, 10:47

Лукашенко: Беларуси и Турции предстоит систематизировать отношения и существенно нарастить товарооборот

Во время встречи
Во время встречи

28 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларуси и Турции необходимо систематизировать торгово-экономические отношения и существенно нарастить товарооборот. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, что ваш визит будет способствовать систематизации наших отношений, приведению в порядок торгово-экономических отношений, решению тех проблем, которые у нас существуют. Главное, чтобы вы их, не стесняясь, обозначили, а мы, понимая вас, смогли на это достойно отреагировать", - сказал Президент.

Глава государства отметил особенно дружественный характер отношений между Беларусью и Турцией. "Благодаря той политике, которую проводят Министерство иностранных дел, ваш президент, у нас очень хорошие отношения с Турецкой Республикой", - констатировал он.

"Мы сотрудничаем с вами по всем направлениям. Закрытых тем в сотрудничестве и в отношениях между нами нет. Мы прошли очень долгий и непростой путь. Перед нами стояли разные вызовы, мы с вами решали разные вопросы, о которых не говорим и до сих пор. Надо отдать должное: мы успешно решали проблемы, которые возникали у нас с вами и в международных отношениях в целом", - продолжил Александр Лукашенко.

Вместе с тем уровень торгово-экономического сотрудничества необходимо выводить на новый уровень. "Работать есть над чем. Нам, конечно, надо совершенствовать фундамент отношений, торгово-экономические отношения. Такие страны, как Турция и Беларусь, имеющие огромный потенциал в своем развитии, могут иметь в разы больший товарооборот, нежели сейчас. У нас, можно сказать, какая-то неразбериха в этом отношении", - убежден Президент.

В этой связи глава государства считает необходимым, чтобы к выработке надежного плана действий для увеличения товарооборота подключились межправительственная комиссия, посольства двух стран. "Согласитесь: если товарооборот большой, если мы очень зависимы друг от друга, то уже никому не удастся разорвать эти отношения", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Мевлют Чавушоглу согласился с мнением белорусского лидера и отметил, что его визит нацелен на то, чтобы совместно с коллегами из МИД Беларуси выработать конкретные действия для достижения тех высоких целей, которые были поставлены ранее президентами двух стран. Он также выразил признательность за возможность встречи и высокую оценку белорусско-турецких отношений со стороны Александра Лукашенко. "Я признателен за то, что меня и мою страну вы определили как дружественную", - сказал министр.

Товарооборот Беларуси и Турции в 2018 году достиг $984 млн, импорт составил $801 млн, экспорт увеличился более чем на 36% до $183 млн. Основу белорусского экспорта сформировали соединения, содержащие функциональную нитрильную группу, калийные удобрения, полуфабрикаты из нелегированной стали, сливочное масло, проволока из нелегированной стали, льняные ткани. Импортировались трикотажные полотна и ткани, овощи и фрукты.

В первом полугодии 2019 года темп роста торгово-экономического сотрудничества несколько замедлился. Товарооборот составил $418 млн, экспорт - $68,2 млн, импорт - $349,8 млн. Вместе с тем на уровне прошлого года сохраняется объем инвестиций из Турции - $23,8 млн, из них прямых - $22,5 млн.

В Беларуси зарегистрированы 139 субъектов хозяйствования с участием турецкого капитала. На территории страны реализованы инвестиционные проекты в области телекоммуникаций (ЗАО "БеСТ"), строительства (гостиница "Краун Плаза Минск"), легкой промышленности, металлообработки и химической отрасли. В Турции работает ООО "БНХ Петрокимия" концерна "Белнефтехим", открыто представительство ОАО "МАЗ". В апреле 2019 года запущено сборочное производство тракторов МТЗ в городе Кырыккале. Ведется работа по организации сборочных производств комбайнов "Гомсельмаш", строительной и специальной техники "Амкодор", налаживанию экспорта на турецкий рынок самосвалов БЕЛАЗ.-0-

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