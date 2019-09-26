Лукашенко: Беларуси надо 50-100 лет, чтобы найти свое стабильное место в мировой системе

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси для того, чтобы найти свое место в мировой экономике, может понадобиться 50-100 лет. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, как Беларусь готовится к прогнозируемому всемирному экономическому кризису, Александр Лукашенко заметил, что страна всегда должна быть готова к таким вызовам. В то же время Президент считает, что таких экономических угроз сложно избежать в силу наличия многих факторов.

"Мы с вами - осколок огромной империи, и неважно, что прошло 25 лет после распада Советского Союза. В мировую систему мы крепко не вмонтированы: нас то слева, то справа… Поэтому нам еще, может быть, 50, ну, 100 лет надо для того, чтобы мы нашли свое место, как небольшие, допустим, Финляндия, Австрия, Швейцария. Наверное, наше время стабильности в общемировом масштабе еще не пришло", - сказал глава государства.

"У нас нет столько резервов, как в России, Китае или Америке. Поэтому, хочешь или нет, но придется как-то приспособиться, чтобы удержать страну и спасти народ, - добавил Александр Лукашенко. - Мы предупреждены, но еще не вооружены. И вы тоже".-0-