Лукашенко: Беларуси надо разместить несколько дивизионов "Искандер" на западном и южном направлениях

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси надо разместить несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" на западном и южном направлениях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 ноября в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что у белорусской армии есть хорошее и высокоточное вооружение. Но необходимо и дальше с российскими партнерами оснащать войска новой техникой.

"Нам надо уметь воевать против той техники, которая к нам придет. Нам надо не витать в облаках, а не забывать, что да, ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси - мы к этому готовы, у нас силы специальных операций", - подчеркнул глава государства.

Беларусь, в частности, рассчитывает получить российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". "Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров, наш "Полонез" - до 300, - рассказал Президент. - Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ". Очень важна сейчас мобильность, поэтому мы создали машины на МЗКТ, бронемашины, восемь-девять человек экипаж, как БТР. Поэтому вы не волнуйтесь, мы свою роль тут сыграем. Это вы даже можете не переживать".-0-