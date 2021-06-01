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01 июня 2021, 13:11

Лукашенко: "Белавиа" мы в беде не бросим

Фото "Белавиа"
Фото "Белавиа"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство окажет всевозможную поддержку национальной авиакомпании "Белавиа". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам главное дать работу нашим пилотам и задействовать те самолеты, которые мы с таким трудом в непростое время закупали. И я обещал, что "Белавиа" мы в беде не бросим. Чего бы нам ни стоило, дело нашей чести - поддержать по всем направлениям, - заявил Александр Лукашенко. - Поэтому, министр иностранных дел, министр транспорта, надо организоваться и реализовать наши договоренности как можно раньше, чтобы коллектив "Белавиа" (почти 2 тыс. человек) имел работу и был уверен, что государство их не бросит. Они пострадали ни за что".

/Будет дополнено/.-0-

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

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