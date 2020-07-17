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17 июля 2020, 17:19

Лукашенко: белорусская земля всегда была близкой и родной для русского человека, такой и останется

Во время встречи
Во время встречи

17 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Белорусская земля всегда была близкой и родной для русского человека, такой и останется. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи
Во время встречи

"Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина. И останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим. Народы без нас разберутся, как им жить. Но хотелось бы, чтобы и мы при этом процессе присутствовали", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что белорусская сторона, конечно же, настаивает на том, чтобы все договоренности выполнялись. "И с нашей стороны есть список, и с российской. Чтобы мы выполняли эти договоренности. И строить мы наши союзные отношения должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю и изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго", - обратил внимание Президент.

"Ну и времена изменились. Сегодня же невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет. Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России. Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна, - отметил белорусский лидер. - Мы еще с вами поговорим один на один, обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я вам расскажу о том, что происходит у нас сейчас в этот электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот, всякое получается. Поэтому я вам потом расскажу об этом".

Александр Лукашенко также передал добрые пожелания и приветствие Президенту России Владимиру Путину. "Мы его ждем после встречи глав правительств на очную встречу уже в Минске в рамках ЕАЭС", - сказал он.-0-

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Александр Лукашенко отметил, что участникам прошедшего в Минске заседания Евразийского межправительственного совета, и особенно российскому премьеру, пришлось в этот день потрудиться.

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"Роман Александрович Головченко очень много сделал, чтобы все прошло профессионально, комфортно. Поэтому огромное спасибо за блестящую организацию форума", - подчеркнул председатель правительства России.

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