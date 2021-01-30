Лукашенко: белорусские ученые помогают выстраивать интеллектуальную экономику будущего

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"Своим упорным трудом белорусские ученые обеспечивают прочную основу для дальнейшего устойчивого развития производственной и социокультурной сфер нашей страны, - говорится в поздравлении. - Ваши исследования и инновационные разработки, многие из которых превосходят мировые образцы, способствуют успешному развитию передовых высокотехнологичных отраслей, гарантируют благополучие и безопасность Республики Беларусь".
Глава государства выразил уверенность, что отечественные научные коллективы готовы работать на опережение, предвосхищая запросы общества и помогая выстраивать интеллектуальную экономику будущего, так как роль науки в жизни человека будет только возрастать.
Александр Лукашенко пожелал деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования крепкого здоровья, творческого долголетия и великих свершений на благо белорусского народа.-0-