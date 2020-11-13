Лукашенко: белорусский народ не позволит ни одной власти изменить политику в отношении России

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ не позволит ни одной власти изменить политику в отношении России. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я знаю, какой тренд сейчас в наших взаимоотношениях, на что пытаются выйти средства массовой информации в России. Вы даже не думайте, что сегодняшнее руководство (не только Президент) нацелены на измену России, на изменение своего курса в сторону каких-то стран. Этого нет и не будет никогда. Даже если эти протестуны придут к власти, им народ не позволит изменить политику, - заявил Александр Лукашенко. - Если они рассчитывают, что походят по улицам, деньги получат оттуда, взбудоражат наше общество, у них ничего не получится: белорусский народ им это сделать не позволит".

Глава государства заметил, что в некоторых СМИ пытаются преподнести нынешний этап белорусско-российских отношений как "Лукашенко в силу обстоятельств вдруг повернулся к России". "Послушайте, Лукашенко никогда от России не отворачивался", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко добавил, что он никогда не предавал ни белорусско-российские интересы, ни лидеров соседней страны, хоть порой журналисты и пишут, что белорусский Президент пытается усидеть на двух стульях. "Я всегда прямо и открыто скажу, что буду делать. Никогда не буду юлить и врать, - сказал он. - Лукашенко какой был по отношению к России, такой и есть".-0-