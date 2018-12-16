Лукашенко: белорусско-казахстанские отношения основаны на взаимном доверии и продуктивном сотрудничестве

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ваша страна достигла впечатляющих результатов в экономике, обеспечении социальной и политической стабильности. Казахстан вносит значительный вклад в укрепление безопасности на евразийском пространстве, выработку и реализацию эффективных механизмов решения конфликтов", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил убеждение, что стратегические белорусско-казахстанские отношения, основанные на взаимном доверии и продуктивном сотрудничестве, будут и далее активно развиваться на благо народов обеих стран.
Александр Лукашенко пожелал Нурсултану Назарбаеву новых успехов в ответственной государственной деятельности, а гражданам дружественного Казахстана - мира и счастья.-0-
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