Лукашенко: белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что мир сегодня живет в условиях серьезных потрясений, и они требуют глубокого анализа.

"Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни, погружение планеты в системный кризис. Главной причиной происходящего многие СМИ называют коронавирус. Уже говорил и повторю, что это лишь повод, ширма, прикрываясь которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси. "Парадоксально, но это весомый аргумент, который подтверждает, что белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал, - подчеркнул Президент. - Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится сейчас, цветных революций. Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров в стране".

Александр Лукашенко убежден, что движущей силой беспорядков в Беларуси стал внешний фактор.

"Мотив тоже понятен. За четверть века Беларусь выстроила эффективную модель социального государственного устройства, позволяющую отстаивать национальные интересы. Беларусь стала членом клуба космических и атомных держав. На основе высоких технологий создает новую экономику. Очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения. А по сути, налицо (желание. - Прим. БЕЛТА) убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал. Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства", - обратил внимание глава государства.

Президент заметил, что в Беларуси проходили это еще в 1990-х годах и знают, что это верный путь к развалу экономики, системы социальной защиты и в итоге обнищанию народа. Аналогичные события происходят и в других постсоветских странах: Украине, Кыргызстане, Молдове. Александр Лукашенко уверен, что похожие технологии в обозримом будущем попытаются применить в России и других странах СНГ.-0-