Лукашенко: белорусы нас не поймут, если будут вынуждены покупать импортные продукты по мировым ценам

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ обратил особое внимание на работу со стабилизационными фондами, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что вопрос обеспечения сохранности заложенных картофеля, овощей и фруктов также требует внимания. Реализация закупленной ранее продукции не только насыщает рынок, но и регулирует цены в межсезонье.

Сегодня у Белкоопсоюза около 130 современных хранилищ. Однако реконструкцию и модернизацию всех объектов для закладки картофеля и плодоовощной продукции надо продолжать, обратил внимание Александр Лукашенко.

"Цены на продовольствие растут и будут расти после пандемии. Мы немало вложили в село. Население нас просто не поймет, если будет вынуждено покупать импортные продукты по мировым ценам", - сказал Президент.-0-