Лукашенко: без новых точек роста проблемы в Витебской области не решить

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Без новых точек роста проблемы в Витебской области не решить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время представления нового председателя Витебского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очевидно, что без новых точек роста проблемы не решить. У Витебщины есть свои уникальные преимущества, которые недоиспользовали. А значит, должны, но не дают нужной финансовой отдачи. Это богатые водные и лесные ресурсы, обширные площади природоохранных территорий, значимые минерально-сырьевые запасы: глинистого сырья, доломита, торфа, сапропелей - они сегодня, к счастью, нуждаются в разработке и спрос на них есть", - сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание на высокий уровень лесистости Витебской области, что дает возможность развивать деревообработку. Это направление приносит существенный доход, отметил Президент. В этой связи глава государства также напомнил о поручении вывести на рентабельную работу предприятие "Витебскдрев".

По мнению Александра Лукашенко, развитые мощности нефтехимической промышленности должны давать импульс производству полимерных и строительных материалов. А накопленные компетенции в производстве обуви, ковровых изделий, льнопереработке, пищевой промышленности, приборо- и станкостроении, текстильной и швейной промышленности необходимо конвертировать в реальное развитие и рост объемов производства и продаж.

"Поставленная мной задача по реализации одного крупного инвестиционного проекта в каждой области весьма актуальна. Я думаю, Александр Михайлович "свой" проект придумает и создаст. Конечно, надо завершить уже начатые проекты, которые пробуксовывают, оттягивают на себя народные средства. Все они должны заработать на полную мощность и дать людям достойный кусок хлеба, а государству - прибыль," - подчеркнул Президент.

Речь в первую очередь идет об оршанских мясокомбинате и льнокомбинате, Миорском металлопрокатном заводе и других предприятиях. Александр Лукашенко напомнил о своем обещании побывать в Миорах и детально ознакомиться с работой нового завода. На полную мощность, добавил он, также должен выйти и мультимодальный промышленно-логистический комплекс в Болбасово.-0-