Лукашенко: без поддержки США Польша и Литва навсегда останутся унылой окраиной Европы

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без поддержки Соединенных Штатов Америки Польша и Литва навсегда останутся унылой окраиной Европы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что на Западе укрепляется военная инфраструктура наступательного характера, а вблизи границ Союзного государства сосредотачиваются войска НАТО, активизированы полеты американских стратегических бомбардировщиков - до 30 вылетов в сутки.
"В сопредельных странах ведут речь о размещении носителей ядерного оружия. Наши западные соседи, Польша, Литва, активно действуют в русле политики Вашингтона. Для них это стратегия выживания. Альтернатива - навсегда остаться унылой окраиной Европы. Вот они и выбирают", - заявил Президент.-0-