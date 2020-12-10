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10 декабря 2020, 07:00

Лукашенко: БНТУ решает одну из важнейших задач по формированию научно-технической элиты страны

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского национального технического университета со 100-летним юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"История знаменитого политеха неразрывно связана с эпохой становления нашего независимого государства. Все эти годы коллектив и многочисленные выпускники вашего вуза вносят весомый вклад в развитие экономики. Ряд достижений ученых и специалистов БНТУ получили мировое признание", - отметил белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что сегодня университет является ведущим учебным заведением Беларуси по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для приоритетных отраслей народного хозяйства, занимается внедрением прорывных разработок и созданием инновационных производств.

"Убежден, что, приумножая лучшие традиции национального высшего образования, коллектив университета и впредь будет преданно служить Отечеству, успешно решая одну из важнейших задач - формирование научно-технической элиты страны", - говорится в поздравлении.-0-

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