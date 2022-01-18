Лукашенко: будущие президенты Беларуси практически видны

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущие президенты Беларуси практически видны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросу доработки проекта изменений и дополнений Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть реперные точки, есть критерии определенные. Мы четко определились: поколение нынешнее должно не уйти. Оно никуда не уйдет - больше половины населения. Куда оно уйдет? Оно должно отойти на запасные пути, дать возможность новому поколению прийти спокойно, без шума, без пыли, начиная снизу, с середины, сверху, к власти. Мы не должны конфликтовать с ним. Мы должны, наблюдая, направлять туда, куда надо. Для этого надо иметь рычаги. Вот оно и есть: ВНС и так далее. Нынешний Президент не вечен, придут новые люди. Кто они будут? Слушайте, ну будущие президенты в нашей стране, они практически видны", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко уверен, что уже не будет так, как в 1994-м, когда избирали нынешнего Президента. "Тогда ошалели все, тогда не знали, что делать. Увидели нарастающее - этих нуворишей, коррупцию, бандитизм, который был в стране. Слушайте, стреляли прямо возле органов власти, людей расстреливали, - сказал он. - Стреляли, убивали на дорогах и так далее. И людям надо было какое-то спасение. Ну вот они воткнулись в Лукашенко: у Горбачева был, раскрутили его, председатель комиссии по борьбе с коррупцией - я там выступал открыто, честно, никого не боясь и прочее. Совершенно случайно - наткнулись, избрали".

Глава государства считает, что сейчас уже так не будет: "Сейчас уже народ ушлый. Не та жизнь. Одно дело говорливые президенты, а другое - что за ними стоит, какой-то опыт и так далее. Общество другое. Поэтому уже думать о том, что изберут случайного, как когда-то в середине 90-х, - этого уже не будет. Будут люди избирать осознанно. И вот для этого момента нам нужна эта Конституция. Надо, чтобы нормальные люди пришли к управлению и чтобы мы потом локти не кусали, что могли что-то исправить, а рычагов не оставили. В открытую это говорю".

По словам Александра Лукашенко, Всебелорусское народное собрание как раз должно сыграть эту роль. "Это проверенный орган. Шесть прошло (собраний. - Прим. БЕЛТА). Это от жизни концепция, что нынешнее поколение за собой оставляет какие-то рычаги управления", - сказал Президент.

При этом он акцентировал внимание, что очень опасно допустить двоевластие: "ВНС должно сдерживать в чем-то Президента, все органы власти - вече народное. Но оно не должно довлеть над Президентом, его полномочиями".-0-