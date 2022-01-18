Лукашенко: предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что участники совещания собрались в широком формате для того, чтобы обсудить предложения и замечания граждан по проекту изменений в действующую Конституцию. "Здесь присутствуют члены Конституционной комиссии, рабочей группы. Добавились специалисты, которые накануне внесения для всенародного обсуждения проекта Конституции дошлифовывали ее, балансировали, делали так, чтобы не было ошибок, - сказал Президент. - О необходимости такой встречи мы с вами договаривались в конце прошлого года. Напомню, в стране более трех недель идет всенародное обсуждение изменений в действующую Конституцию".

"Мной было принято решение о широком освещении предлагаемых новаций, чтобы получить обратную связь, оценку этого проекта от специалистов, руководителей предприятий, простых людей, в том числе и госслужащих, в целом трудовых коллективов и организаций. Как мне докладывают, и то, что я вижу, предложенные поправки вызвали живой интерес. Сам процесс изменения Конституции и предстоящий референдум вызывают интерес у наших людей. Это естественно. В диалоге участвуют все группы и слои населения", - заявил глава государства.

Он также отметил, что государственными СМИ ведется широкая информационно-разъяснительная работа. "Вякают и наши оппоненты. Я не ошибаюсь. Именно вякают. У меня анализ полностью всех их заявлений. Они плетутся в хвосте, подхватывают любой тезис, любую запятую и начинают ее не то критиковать, не то опровергать. Но то, что у них там творится, не поддается критике. Сейчас они уже отошли от своего главного лозунга - "Перамены, перамены!" - констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что в основе любых изменений и перемен как раз должна лежать Конституция, так как все должно быть по закону. "Это естественный процесс перемен. А начинать надо как все цивилизованные и грамотные люди. Основой этих перемен должна быть Конституция, - подчеркнул Президент. - Можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, - будет как в Украине. Поэтому все должно быть планомерным".

Александр Лукашенко

Глава государства также отметил, что нужно стараться учиться не на своих ошибках, а извлекать опыт как из ошибок, так из положительного у друзей, соседей и врагов. "Это не я придумал. Поэтому мы, используя эти принципы, шли, развивались, готовили эти изменения", - сказал Александр Лукашенко.

В свою очередь оппозиция лишь утверждала, что все плохо в части предлагаемых конституционных изменений. "Я недавно говорил о миротворцах. Вы же знаете, какая главная мечта у них была в связи с нашим миротворческим контингентом - чтобы оттуда привезли хоть один цинковый гроб. Это что, оппозиция? Это враги! Хотя бы как-то скрывали свои цели", - привел пример белорусский лидер.

Что касается обсуждения изменений и дополнений в Конституцию, Александр Лукашенко отметил, что многие из участников совещания посетили трудовые коллективы, организации, побывали в регионах. "Собственно, и сам проект изменений Конституции является результатом многочисленных дискуссий, встреч, обсуждений на тех же диалоговых площадках. По крайней мере, никто меня не может упрекнуть, что у нас тут была абсолютная диктатура и мы не давали возможности людям высказаться. Высказались все, кто хотел бы это сделать", - сказал Президент.-0-