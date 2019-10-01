Лукашенко: чтобы найти счастье внутри ЕАЭС, нужно быть обязательными и снимать барьеры

1 октября, Ереван /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза должны прежде всего думать, как найти счастье внутри объединения, а потом развивать торговлю с третьими государствами. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал телеканалу "Россия 1" в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент Казахстана говорил о том, что внутренняя торговля у нас сократилась, наша внешняя торговля с другими странами сокращается. Я думаю, прежде чем говорить о торговле, допустим, ЕАЭС в целом, надо подумать о том, как счастье найти внутри нашего союза, как сделать так, чтобы наибольшую выгоду получили от торговли внутри. А для этого надо снимать барьеры, надо быть обязательными", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Однако здесь, констатировал Президент, есть проблемы. В ЕАЭС, по его словам, зафиксировано несколько десятков барьеров и работа по их устранению проводится очень медленно.

В то же время Александр Лукашенко отметил, что на нынешнем саммите в Ереване он позитивно настроен относительно государственных вопросов. "Я вижу большой интерес к нашему союзу. Они (третьи страны. - Прим. БЕЛТА) важны с точки зрения того, что подталкивают нас, чтобы мы были более совершенными, симпатичными и привлекательными для другого мира", - подчеркнул глава государства. Он обратил внимание, что Евразийский экономический союз находится между гигантскими организациями и странами: с одной стороны Европейский союз и Соединенные Штаты Америки, с другой - Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион. "Это очень развивающаяся группа стран, поэтому нам грех не воспользоваться этим", - считает Александр Лукашенко. Он добавил, что Беларусь готова сотрудничать с как можно большим количеством государств, однако при этом надо уметь защищать собственные интересы и товаропроизводителя.

В декабре в Санкт-Петербурге состоится очередной саммит ЕАЭС, где планируется принять решение по составу Коллегии Евразийской экономической комиссии, которая с февраля 2020 года будет работать уже под председательством Беларуси. "Председатель, естественно, будет белорусский. А по распределению портфелей среди министров мы определимся. Мы обсудили все варианты, - отметил Александр Лукашенко. - Россия в связи предложениями Беларуси взяла небольшую паузу. Но у нас время есть. Более того, мы приняли решение, чтобы эти вопросы потом не обсуждать по десять раз, выработать некий единый регламент и оставить этот вопрос премьер-министрам".-0-