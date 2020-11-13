Лукашенко дает интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дает интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча главы государства с журналистами проходит во Дворце Независимости.

На интервью к Президенту приехали первый заместитель председателя правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Дмитрий Бочков, первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Кондрашов, политический обозреватель "Первого канала" (Россия) Наталья Поликарпова, председатель правления Национального телевизионного информационного агентства "Хабар" (Казахстан) Ерлан Бекхожин, продюсер и редактор проектов молдавского телеканала Accent TV Юлия Белянская и главный редактор телеканала "112 Украина" Павел Кужеев.

"Традиционно такие встречи - абсолютно важнейший канал общения с многомиллионной аудиторией и возможность обозначить позиции по проблемам, волнующим людей, поразмышлять и получить определенный отклик", - отметил Александр Лукашенко.

Также, подчеркнул Президент, это возможность "достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента". "В том числе и до наших зарубежных друзей, порой не совсем верно оценивающих ситуацию в Беларуси и ее место в международном сообществе", - добавил он.

Глава государства выразил убеждение, что беседа будет содержательной и откровенной, заявив о готовности ответить на все интересующие журналистов вопросы. "Сегодня у нас в разговоре нет закрытых тем", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-

Александр Лукашенко