Лукашенко дал интервью телерадиокомпании "Мир"

(Обновлено 12:37)

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня дал интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Владимир Перцов

В качестве интервьюера выступил руководитель белорусского филиала МТРК "Мир" Владимир Перцов.

Телерадиокомпания "Мир" делает серию интервью к 75-летию Великой Победы. Еще одним поводом к разговору с Александром Лукашенко стал День единения народов Беларуси и России, который отмечается сегодня.

Тематика интервью включала вопросы, касающиеся взаимодействия в Союзном государстве, на площадках ЕАЭС и СНГ. Шел разговор и о текущей ситуации в мире с учетом современных вызовов.

Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" была создана решением глав государств СНГ 9 октября 1992 года. Она является соучредителем телепрограмм "Мир", "Мир 24", "Мир HD", "Мир-Телепорт", а также радиопрограммы "Мир", вещающих на территории стран Содружества, в Украине, Латвии, Литве, Эстонии. Общий охват аудитории - более 174 млн человек.

Владимир Перцов

Основу вещания составляют информационно-аналитические, познавательные, развлекательные и публицистические программы, документальные фильмы собственного производства. Значительная часть эфира отведена художественным фильмам и сериалам.

В белорусском представительстве МТРК "Мир" работают 90 человек. За 2019 год студия произвела около 1,9 тыс. телевизионных материалов всех видов и жанров (сообщений, телемостов, еженедельных тематических программ, цикловых проектов, документальных фильмов). В Минске создано несколько документальных фильмов: "История Беларуси. На рубежах веков", "Вместе выгодно. ЕАЭС. Беларусь", "Лето 44-го. Битва за Беларусь", "Вместе мы - сила" - к юбилею Союзного государства. Национальное представительство также выпустило 142 еженедельные тематические программы: цикловые проекты "Беларусь сегодня", "Еще дешевле", "Миллион вопросов о природе", "Евразия. Дословно", "Специальный репортаж", "Пять причин поехать в …", "Сделано в Евразии".

Финансируется белорусское представительство МТРК "Мир" по системе долевого взноса Беларуси по принципу расчетного ключа. На 2019 год в республиканском бюджете на содержание национального филиала были предусмотрены и в полном объеме освоены ассигнования в размере почти Br7,5 млн. При этом деньги не направлялись на консолидированный счет в Москву, а оставались в стране для оплаты расходов на содержание представительства через органы государственного казначейства.-0-

Фото Николая Петрова