"Сэконд чанс". Лукашенко дал интервью крупному западному СМИ

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня дал интервью крупному западному СМИ. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

На фотографии, распространенной ресурсом, запечатлен момент подготовки к интервью. В кадре Александр Лукашенко в кресле рядом с президентским штандартом. Напротив - собеседник. Однако, исходя из ракурса, на фотографии сложно понять, кто это и какое именно СМИ он представляет.

Как сообщалось БЕЛТА, не так давно, 30 сентября, глава белорусского государства дал интервью американской телекомпании CNN. Тогда в качестве интервьюера выступил старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта Мэтью Чанс. Журналист задавал ставшие уже традиционными для западной прессы вопросы. В их основе - грубые и откровенные фейки, большинство из которых глава государства опровергал уже не раз.

В какой тональности проходило нынешнее интервью и какие вопросы прозвучали, станет известно позже. Однако с высокой долей вероятности можно предположить, что в том числе обсуждалась наиболее острая на данный момент тема - миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС.-0-