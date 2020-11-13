Лукашенко: даже если останусь один, я буду бороться за то, что создавалось в Беларуси четверть века

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья заявил, что до последнего готов бороться за то, что создавалось в стране последнюю четверть века, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они (Европейский союз. - Прим. БЕЛТА) давно не знают, что делать с Лукашенко, потому что они всегда стараются что-то со мной сделать, а не надо. Ни с Лукашенко, ни с Путиным, ни с Токаевым и Назарбаевым, ни с Додоном и даже Зеленским ничего не надо делать, - сказал Александр Лукашенко. - Нас избрал народ. Это сфера внимания и интереса исключительно белорусского народа, если говорить о Лукашенко. Ничего они (ЕС. - Прим. БЕЛТА) с Лукашенко сделать не смогут".

Президент отметил, что ему хватает политического опыта, долгое время он находился под европейскими санкциями, а недавно они были введены в очередной раз.

"С человеком в моей должности можно делать что угодно только тогда, если ты проворовался, у тебя куча денег и они находятся за пределами твоей страны. Если у политика миллиарды (не буду называть фамилии), которые находятся в офшорах, им очень легко управлять", - обратил внимание глава государства.

"У меня нет того хвоста, за который можно Лукашенко крутить и вертеть. И, простите меня за нескромность, я очень предан своему народу и своей стране. Я пришел из оппозиции к власти в очень тяжелые времена, когда национализм продолжал свой разгул в Беларуси. Это предки тех, кто сегодня заваривает кашу изнутри, на кого сегодня опираются внешние силы внутри Беларуси. Поэтому бесполезно управлять Лукашенко: не за что взять, - заявил Президент. - А сдаваться я не собираюсь и на колени не стану, даже если останусь в одиночку. Я уже не единожды говорил своему окружению и всем тем, кто сегодня намертво стоит, защищая нашу Беларусь: даже если останусь один, я буду бороться за то, что создавал четверть века своими руками".-0-