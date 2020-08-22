Лукашенко: держите всегда голову на плечах, не будете думать - нас всех по колено загонят в чужую землю

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает граждан анализировать и сопоставлять информацию из различных источников, формируя свое мнение о тех или иных событиях. Об этом он заявил сегодня на митинге в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

"Держите всегда голову на плечах! Читайте интернет, смотрите Telegram-каналы, смотрите так нелюбимое государственное телевидение и сравнивайте. Сравнивайте и думайте! Не будете думать, нас всех не под плетку поставят - нас по колено загонят в чужую землю", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы все - одна страна. Это наша земля - чистая, мирная, наша Беларусь! Которую мы обязаны сохранить и передать нашим детям и внукам!" - добавил Александр Лукашенко.-0-