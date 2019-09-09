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09 сентября 2019, 10:46

Лукашенко: для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа-США

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

9 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа - США, заявил глава государства Александр Лукашенко сегодня на встрече с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяном Коэ и президентом Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕЛА) Свеном Арне Хансеном, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - СШАЛукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США
Глава государства отметил, что в свое время просил руководителя Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяна Коэ доверить Беларуси проведение этих состязаний.

"Вы стали настоящими друзьями Беларуси, я это искренне говорю", - подчеркнул Президент, приветствуя гостей. Глава государства выразил слова благодарности руководителям Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Европейской легкоатлетической ассоциации за решение проводить этот матч в Минске. "Вы перешагнули через разные предрассудки, которые были в свое время в отношении Беларуси, и выполнили невыполнимое, когда пообещали поработать над тем, чтобы это сегодняшнее и завтрашнее событие - гигантский матч между Соединенными Штатами и Европой - состоялся у нас, в Беларуси ", - отметил Александр Лукашенко.

"Принимать такое мероприятие - честь для любой страны, и для нас также, - сказал белорусский лидер. - Я понимаю, что буду многим вам обязан. Поверьте, что мы никогда не были большими должниками, мы обязательно добром ответим на вашу заботу, прежде всего по развитию легкой атлетики".

Александр Лукашенко обратил внимание на те усилия, которые предпринимает ИААФ в борьбе с допингом. "Ваши советы по борьбе с допингом, ваши предложения по проведению крупных соревнований, участию белорусов в них для нас бесценны", - добавил Президент.

Себастьян Коэ и Свен Арне Хансен
Себастьян Коэ и Свен Арне Хансен

"Если вы решите когда-нибудь провести у нас чемпионат Европы по легкой атлетике либо этапы разных видов соревнований, вы об этом не пожалеете. Знайте, что у вас тут хорошие и надежные друзья", - подчеркнул глава государства.

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Об этом сообщил журналистам президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕЛА) Свен Арне Хансен по итогам переговоров с главой государства Александром Лукашенко.

Он также коснулся ранее обсуждаемой темы создания в Беларуси регионального центра по легкой атлетике: "Знайте, что мы эту идею абсолютно поддерживаем и готовы начать эту работу хоть завтра, у нас для этого есть все необходимое".

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Данная тема сегодня была в числе рассматриваемых на переговорах с Президентом Беларуси. И если она будет реализована, то в стране будут вести подготовку легкоатлетов высокого уровня.

Президент заверил, что Беларусь однозначно поддерживает кандидатуру Себастьяна Коэ на предстоящих выборах руководства ИААФ.

В завершение встречи стороны обменялись подарками. Глава государства подарил гостям по эксклюзивному набору шоколада. В свою очередь Президенту Беларуси от Европейской легкоатлетической ассоциации вручили традиционный швейцарский колокол. Такой подарок обусловлен тем, что штаб-квартира ЕЛА находится в Лозанне.

Коэ о проведении в Минске матча Европа - США: здесь мы чувствуем себя как домаКоэ о проведении в Минске матча Европа - США: здесь мы чувствуем себя как дома
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коэ дал высокую оценку уровню подготовки к проведению в Минске легкоатлетического матча между сборными командами Европы и США.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций - всемирная управляющая организация в легкой атлетике, членами которой являются 214 стран. Основана в 1912 году, штаб-квартира находится в Монако.

Европейская легкоатлетическая ассоциация - европейский руководящий орган по легкоатлетическим видам спорта, в состав которого входит 51 страна. Образована в 1932 году.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Первая тренировка перед матчем Европа - США прошла на стадионе "Динамо"ФОТОРЕПОРТАЖ: Первая тренировка перед матчем Европа - США прошла на стадионе "Динамо"
В каждом виде программы выступит по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи - по 4 тыс. евро.

Внимание мировой спортивной общественности в эти дни приковано к данным видам спорта, поскольку 9-10 сентября в Минске проходит легкоатлетический матч Европа - США.-0-

Теги
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