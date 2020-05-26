Нет дефицита и ажиотажа - Лукашенко доложили о ситуации на потребительском рынке и ценообразовании

26 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обратить особое внимание на товары первой необходимости и социально значимые товары. Об этом он заявил сегодня, заслушивая доклад о ситуации на потребительском рынке страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на то, что у нас в принципе с торговлей в магазинах и так далее вроде все терпимо, тем не менее, хотелось бы от вас услышать оценку ситуации, которая складывается на потребительском рынке. И услышать прогноз развития потребительского рынка и направления этого развития, особенно в плане ценообразования. Особое внимание прошу обратить на товары первой необходимости, социально значимые товары, без которых люди обойтись не могут, особенно в условиях эпидемии", - заявил глава государства.

"Не надо рассуждений, что рынок все отрегулирует"

Александр Лукашенко отметил, что не единожды обращал внимание, и особенно Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на то, что нельзя просто созерцать и спокойно наблюдать за тем, как где-то необоснованно растут цены. "Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, вмешиваясь, исправлять ее", - заявил он.

Первый вице-премьер Дмитрий Крутой, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко

"Не надо тут рассуждений по поводу того, что рынок все отрегулирует. Мы уже с вами в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все и не всегда регулирует. Но сейчас случай особый. И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок", - констатировал белорусский лидер.

"Регулируют цены, запрещали вывоз в той же России средств защиты врачей - масок, респираторов, дезинфицирующих средств и так далее. И я в этом плане их не осуждаю. Они четко понимают интересы своего народа", - добавил Президент.

Заместитель главы Администрации Президента Валерий Бельский и председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов

Глава государства еще раз акцентировал внимание на том, что необходимо следить за развитием ситуации на потребительском рынке и в зависимости от этого принимать решение, есть необходимость вмешиваться в те или иные процессы или нет. "Думаю, сегодня ситуация такова, что мы не просто должны созерцать, но и, при необходимости, вмешиваться в те процессы, которые происходят на внутреннем потребительском рынке", - считает Александр Лукашенко.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович доложил о работе по обеспечению потребительского рынка и контролю над ценами. "Самое главное, что сегодня, несмотря ни на что (прежде всего, несмотря на внешние вызовы), ситуация по товарному обеспечению и ценам на внутреннем потребительском рынке управляема, прогнозируема и стабильна", - сказал он.

"То есть, дефицита у нас нет никакого, ни по одной группе товаров?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

"У нас нет дефицита и нет ажиотажа", - заверил Владимир Колтович.

На мероприятие также были приглашены председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов, первый вице-премьер Дмитрий Крутой, глава Минсельхозпрода Иван Крупко и замглавы Администрации Президента Валерий Бельский.-0-

Фото Николая Петрова