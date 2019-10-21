Лукашенко: ЕАЭС состоялся, но есть масса проблем, особенно барьеры

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский экономический союз состоялся как организация, но есть еще много проблем, которые необходимо решать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью казахстанскому информагентству "Хабар", передает корреспондент БЕЛТА.

"Организация состоялась, союз состоялся. Его увидели многие государства мира и хотят с ним сотрудничать. Но в то же время есть масса проблем, которых быть не должно. Особенно вот эти барьеры", - заявил белорусский лидер.

"Мы должны наши предприятии ставить в равные условия. Не должна страна посильнее создавать для своих предприятий наиболее выгодные условия и торпедировать поставки продукции, допустим, из Беларуси на российский рынок или казахстанский, или какие-то другие рынки. Коль мы создаем союз, значит, надо продвигаться вперед", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также считает ошибочным тезис о том, что длительность определенных интеграционных процессов обусловлена тем, что ЕАЭС только сравнительно недавно появился, а, например, Европейский союз создавался десятилетиями. "Европейский союз - это разные страны. Они не имели такого опыта жизни в одной стране, как постсоветские республики. Мы же жили в одной стране. У нас огромный опыт, вот эта основа. У нас единый язык, у нас много общего. Этот путь мы можем пройти быстрее, нежели Европейский союз", - уверен глава государства.

Он отметил, что, конечно, необходимо видеть, что не получилось в ЕС, чтобы не делать подобных ошибок. "Надо учиться на чужих ошибках. Идти мы можем быстрее, потому что у нас больше опыта, мы жили в Советском Союзе. Там была абсолютно тесная интеграция. Не надо ее уничтожать. Надо воссоздать то, что разрушено. Нам предстоит над этим работать. И, если честно говорить, здесь еще конь не валялся", - резюмировал Президент.

Вопросы, адресованные Президенту во время интервью, касались различных аспектов дальнейшего развития отношений между Беларусью и Казахстаном, проблематики взаимодействия в формате Евразийского экономического союза. Главе государства были заданы и некоторые личные вопросы.-0-