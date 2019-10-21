Лукашенко в преддверии официального визита дал интервью крупнейшему информагентству Казахстана

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии своего официального визита в Казахстан дал интервью информагентству "Хабар", передает корреспондент БЕЛТА.

"Александр Григорьевич очень интересный собеседник. В беседе он подкупает своей искренностью. Для политика это вообще не характерно, а у него это что-то врожденное. Этим он умеет сильно пользоваться. Я думаю, что, если даже какой-то оппонент с ним начинает спорить, через некоторое время становится его сторонником. Настолько он искренне и убедительно может рассказывать. Поэтому беседа состоялась очень живая, интересная познавательная", - поделился впечатлениями председатель правления агентства Ерлан Бекхожин.

Он рассказал, что задавал Президенту вопросы о проблемах Евразийского экономического союза, дальнейшем развитии двусторонних отношений Казахстана и Беларуси. Были вопросы и личного характера. "Видео по соцсетям поступает. Вот последнее было, где он собирал картошку. Все спрашивают, что он делает с этим урожаем. И он рассказал, что на самом деле не только картошка, но есть и арбузы, и молоко… Это все будет для казахстанского зрителя очень интересно", - отметил интервьюер.

"Хабар" - крупнейшее информационное агентство Казахстана, состоящее из четырех каналов: "Хабар", национальный спутниковый телеканал "KazakhTV", круглосуточный информационный телеканал "Хабар 24" и киноканал "Ел Арна". Языками вещания являются казахский, русский и английский. Охват телеаудитории Казахстана - 99%.

Национальное телевизионное информационное агентство "Хабар" образовалось в 1995 году на базе информационной службы Казахского телевидения.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко 24-25 октября посетит Казахстан с официальным визитом. Глава государства проведет в Нур-Султане переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Лидеры стран на встрече в узком и широком составах обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия. Президенты рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий.

Стороны также обсудят сотрудничество в рамках интеграционных объединений и на международных площадках, региональную и мировую повестку дня. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних соглашений.

В эти же дни в Нур-Султане состоится казахстанско-белорусский бизнес-форум. В столице Казахстана запланировано также открытие нового комплекса зданий белорусской дипмиссии.-0-