Лукашенко: экономике внимание прежде всего

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует уделять приоритетное внимание работе экономики. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается работы экономики - наиважнейший вопрос. Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте… Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего", - сказал глава государства.

В связи с этим он отметил, что необходимо поручить руководителям предприятий, чтобы они предупредили рабочих. "Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет", - подчеркнул он.

"Потерять хотят работу и предприятия - потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы", - сказал Президент.

Он заявил, что в понедельник посетит МЗКТ. "На эти вопросы они услышат мой ответ", - отметил Александр Лукашенко.

"Поэтому экономике внимание прежде всего", - резюмировал глава государства.-0-