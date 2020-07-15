Лукашенко: экспорт будет основным направлением

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Новости темы " Рабочие поездки Президента"
15 июля, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Экспорт будет основным направлением в Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.
"Экспорт будет основным направлением нашей деятельность. Экспорт - это валюта. Без валюты страна существовать не может. И эту валюту надо заработать", - сказал Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в дальнейшем будет продолжена работа по диверсификации географии экспортных поставок, освоению новых рынков.
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