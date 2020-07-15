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15 июля 2020, 09:45

Лукашенко проводит встречу с активом Витебской области

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(Обновлено 10:59)

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Витебскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

В облисполкоме глава государства встречается с активом Витебской области. Ранее подобные встречи с активами регионов прошли в Могилеве, Гродно, Солигорске, Бресте. Александр Лукашенко также встречался с активом Минска.

Лукашенко: мы знаем, что немало сделали, но впереди очень много работы
"У нас впереди очень много работы. Мы знаем, что немало сделали. Мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой легкой. Это одна из сложных", - отметил глава государства.

Лукашенко: в Витебской области надо больше разворачиваться в плане поддержки туристического комплексаЛукашенко: в Витебской области надо больше разворачиваться в плане поддержки туристического комплекса
"Тут надо больше разворачиваться в плане оказания поддержки развитию туристического комплекса", - заявил глава государства.

Лукашенко назвал своей мечтой строительство современной автотрассы от Минска до Полоцка
Глава государства отметил, что все областные центры в стране соединены с Минском хорошими современными дорогами, однако на этом останавливаться нельзя, нужно дальше развивать автодорожную сеть.

Лукашенко: экспорт будет основным направлениемЛукашенко: экспорт будет основным направлением
Александр Лукашенко подчеркнул, что в дальнейшем будет продолжена работа по диверсификации географии экспортных поставок, освоению новых рынков.

Лукашенко: свою страну мы никому не отдадим и будем ее защищать
"Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим", - подчеркнул глава государства.

Планируется, что затем в Витебске Президент примет участие в торжественной церемонии открытия путепровода "Полоцкий". Путепровод был построен в конце XIX века, последний раз реконструирован в 1958 году и представляет особую важность для улично-дорожной сети Витебска. Возведенный новый путепровод представляет собой мостовое сооружение шириной 45 м и протяженностью 412 м. Благодаря слаженным мероприятиям, мобилизации строительных организаций из разных регионов страны объект возведен в максимально короткие сроки (изначально на строительство моста отводилось 49 месяцев, фактически уложились в 20 месяцев).-0-

Фото Александра Хитрова

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Витебская область встречи Лукашенко
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Лукашенко назвал своей мечтой строительство современной автотрассы от Минска до Полоцка
Фото из архива Лукашенко: в Витебской области надо больше разворачиваться в плане поддержки туристического комплекса
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