Лукашенко проводит встречу с активом Витебской области

(Обновлено 10:59)
15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Витебскую область, передает корреспондент БЕЛТА.
В облисполкоме глава государства встречается с активом Витебской области. Ранее подобные встречи с активами регионов прошли в Могилеве, Гродно, Солигорске, Бресте. Александр Лукашенко также встречался с активом Минска.
Планируется, что затем в Витебске Президент примет участие в торжественной церемонии открытия путепровода "Полоцкий". Путепровод был построен в конце XIX века, последний раз реконструирован в 1958 году и представляет особую важность для улично-дорожной сети Витебска. Возведенный новый путепровод представляет собой мостовое сооружение шириной 45 м и протяженностью 412 м. Благодаря слаженным мероприятиям, мобилизации строительных организаций из разных регионов страны объект возведен в максимально короткие сроки (изначально на строительство моста отводилось 49 месяцев, фактически уложились в 20 месяцев).-0-
Фото Александра Хитрова