Лукашенко - ЕС: вы вводите все новые санкции, а белорусский народ должен защищать вас на границе?

9 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выполняет все свои обязательства с партнерами, но в условиях санкций не может обеспечить безопасность Европейского союза на границе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров в Москве с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы против нас каждый день вводите санкции. Мы уже по санкциям на порядок опередили Российскую Федерацию. И я и белорусский народ что, должен защищать их на границе?" - спросил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-