Лукашенко: если бы не было женщин, я бы не был Президентом

20 июня, Кировский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает не противопоставлять его женщинам и пояснил, что имел в виду, говоря о том, что женщина в Беларуси пока не сможет возглавить страну. Об этом он рассказал сегодня в Кировском районе, общаясь с участниками памятной церемонии, передает корреспондент БЕЛТА.

Реагируя на реплику со словами поддержки от одной из женщин, глава государства сказал: "Что я ваш, это я знаю точно. Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста Конституцию".

"Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин".

"Если бы не было женщин, я бы не был Президентом", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что не получится противопоставить его женщинам.-0-