Лукашенко: если бы у нас была диктатура, я бы запретил в Минске ездить на машине - только на велосипеде

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками мотовелозавода заявил, что является сторонником развития велосипедного движения в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле - только на велосипедах. Вот это было бы здорово. Но это невозможно", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что он "ярый сторонник" развития производства велосипедов в стране и велосипедного спорта. "Потому что он доступен всем", - пояснил Президент.-0-