Президент Беларуси: если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу поезжайте и заселяйтесь

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на вбросы, что у него якобы есть какой-то личный дворец. Он пообещал, что если кто-то что-то сможет найти в этом плане, то глава государства обязательно пригласит туда СМИ и публично покажет. Об этом Президент заявил сегодня, отвечая на вопрос журналиста во время посещения мотовелозавода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я у своего государства ничего не украл, не взял", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что оппоненты власти стремятся все делать для того, чтобы сломать страну, и главная их цель - Президент. "Им надо сломать, а нам надо выстоять, и мы это сделаем", - заявил глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

"Очень сожалею, что тренируюсь не на "Аисте" - Лукашенко рассказал о своих велосипедах

Лукашенко: необходимо защитить своего производителя велосипедов на нашем рынке

Лукашенко: если бы у нас была диктатура, я бы запретил в Минске ездить на машине - только на велосипеде