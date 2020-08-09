Лукашенко: если кто-то ждет, что у нас испортились отношения с Россией, заблуждаетесь

9 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что белорусско-российские отношения будут складываться в нормальном ключе. Об этом глава государства заявил сегодня, отвечая на вопросы после голосования на выборах, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что недавно упрекнул Россию в переходе с братских на партнерские отношения. На что Президент России четко заявил: "Мы будем строить с вами братские отношения. А в том, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день". На следующий день Александр Лукашенко получил от российской стороны письмо с изложением всех фактов. Сейчас их изучает Следственный комитет Беларуси. "Что касается перспективы (белорусско-российских отношений. - Прим. БЕЛТА), если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, - заблуждаетесь!" - подчеркнул белорусский лидер.
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