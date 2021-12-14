Лукашенко: если люди будут видеть перспективы жизни в регионах, то будут здесь жить

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Если люди будут видеть перспективы жизни в регионах, то будут здесь жить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время представления нового председателя Могилевского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меня настораживает ваша демографическая ситуация", - обратил внимание Александр Лукашенко.

По его данным, за последние 10 лет население в регионе сократилось на 70 тыс. человек. По сути, потерян крупный город. "Но главное - это перспективы. Если люди будут видеть здесь перспективу, то они будут тут жить", - заявил Президент.-0-