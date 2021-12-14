Встречу с активом Могилевской области Лукашенко начал не по сценарию

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встречу с активом Могилевской области Президент Беларуси Александр Лукашенко начал не по сценарию. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Президент начал не по сценарию. "Поговорим о жизни. Сначала о том, чем дышит изнутри Могилевщина". Первым слово дали начальнику УКГБ", - пишет ресурс.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко прибыл в Могилев, чтобы представить Анатолия Исаченко активу Могилевской области в должности губернатора.

В числе приглашенных на встречу более 400 человек. Сегодня на сессии Могилевского областного Совета депутатов Анатолий Исаченко был утвержден в должности председателя облисполкома.-0-