Лукашенко: фашизм и ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят

20 июня, Кировский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Фашизм и ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы никогда не забудем, как разрушают души идеи расового превосходства человека над человеком. Никогда, потому что даже после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом. Они живут в тех, кто сегодня называет праздник 9 Мая "победобесием", кто рушит памятники воинам-освободителям, кто героизирует предателей и коллаборационистов, поклоняется нацистской символике", - отметил глава государства.

По его словам, это говорит о том, что мир не извлек уроки, отдельные государства и правительства по-прежнему, как это было накануне Второй мировой, не замечают, а порой поощряют проявления радикализма в обществе, а порой открытого терроризма.

"Скажу прямо: фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы продолжим воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни".

Президент высказал убеждение, что ребенок, который в сознательном возрасте хотя бы раз в жизни посетит один из белорусских мемориалов с похожей историей, никогда не допустит даже мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.

"Каждые новые поколения белорусов мы будем растить, передавая им память не только о подвигах их предков, но и о боли‚ которая сделала наш народ сильнее, научила беречь мир, спокойствие. Беларусь будет помнить, чтобы и другие страны не забывали, кто заплатил за Великую Победу самую большую цену, освободил завоеванные гитлеровской Германией земли и спас народы от геноцида. Пусть символы мемориального комплекса в деревне Борки пронесут эту правду через века", - резюмировал белорусский лидер.-0-