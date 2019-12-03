Лукашенко: главное достижение Беларуси и Сербии - возможность быть хозяевами на своей земле

3 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Главное достижение Беларуси и Сербии - возможность быть хозяевами на своей земле. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления в Народной скупщине Сербии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на встрече с Президентом Сербии господином Александром Вучичем я сказал о том, что прибыл к своим близким друзьям, в страну, с которой нас многое связывает. Это действительно те чувства, которые я и вся наша делегация каждый раз испытываем, находясь в Белграде. Но нынешний визит для меня имеет особое значение", - сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что в текущем году страны отметили 25-летие дипломатических отношений. По словам главы государства, за это время пройден непростой исторический путь. "Наше главное достижение - возможность быть хозяевами на своей земле, самостоятельно определять направления развития, соответствующие духу времени и государственным интересам", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко вспомнил, как 20 лет назад посещал Белград, чтобы выразить поддержку братскому сербскому народу. "Тогда же, в ходе жестокой, бесчеловечной агрессии НАТО против суверенной Югославии, погибли тысячи ни в чем не повинных людей. Отзвуки этой войны вы переживаете и сейчас, - добавил глава государства. - В те минуты мы были рядом и всячески поддерживали вас. Беларусь постоянно выступает на стороне Сербии по вопросам, связанным с ее территориальной целостностью и суверенитетом. Наша позиция остается неизменной уже долгие годы и будет такой впредь".

По мнению Президента, именно человеческая солидарность, сопереживание, идущие от сердца, формируют культурную и духовную общность, являются фундаментом белорусско-сербских отношений. "Это наше великое наследие, которое мы должны сберечь и передать своим детям и внукам. Ведь сербы, как и белорусы, не понаслышке знают, что такое война, ее разрушительные последствия и невосполнимые потери", - подчеркнул он.

В 2019 году страны отметили 75-летие освобождения от нацизма. Александр Лукашенко обратил внимание, что живых очевидцев самой страшной трагедии в истории человечества с каждым годом остается все меньше. Поэтому особенно важно сохранить память о героях и невинных жертвах войны. "Это нужно сделать для нашей же безопасности во имя мирного будущего Европы и планеты в целом", - заявил белорусский лидер.

В Сербии скоро стартует кампания по выборам в Народную скупщину. Президент пожелал депутатам успешно сдать этот важный экзамен перед народом. "Не сражайтесь друг с другом. Сербы - это единственный мощный оплот, который остался от некогда великого государства, Югославии. Может, кто-то не согласен со мной, что это была великая страна, но так нам в Советском Союзе виделось. Мы вам очень завидовали за ваше развитие, продвинутую экономику, общество, порядок, который всегда был в вашей стране. Вы тогда многого добились, и наши власти к вам порой очень ревниво относились, вплоть до враждебности на каких-то этапах. Поэтому будьте единым целым, потому что противников и врагов у сербов и белорусов предостаточно. Они вокруг, их хватает. Так надо успокоиться, думать об этой святой земле, о народе", - подытожил глава государства.-0-

Лукашенко: у многих скептиков после приезда в Беларусь меняется отношение к стране "За свою продолжительную политическую карьеру мне довелось встретить много скептиков, которые, однажды побывав у нас, кардинально изменили свое отношение к Беларуси", - рассказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: я бы хотел видеть оппозицию в парламенте, но за них проголосовало только 3,5% "Совсем недавно состоялись парламентские выборы в Беларуси. Поверьте, больше той демократии и свободы, в которой проходили выборы в Беларуси, мы не сделаем. Мы, наверное, просто не сумеем провести лучше", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко предложил Сербии присоединиться к масштабной инициативе по укреплению мировой безопасности Глава государства обратил внимание на нарастание напряженности в отношениях между странами, расшатывание основ глобальной безопасности, увеличение числа региональных конфликтов.