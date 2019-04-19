Лукашенко: города Беларуси должны утопать в зелени и цветах

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию отметил значимость работы по озеленению городов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Природный ландшафт Беларуси - наше богатство и гордость. Но и города, особенно жилые массивы, тоже должны утопать в зелени и цветах. В нынешнем году необходимо завершить в основном работу по благоустройству и озеленению страны. Это лейтмотив второго года трилогии "Малой родины". Чистота и эстетика - это не просто наш бренд, это стиль жизни. В конце концов, это же здоровье людей", - сказал Александр Лукашенко.

Он также отметил, что всем белорусам необходимо активнее участвовать в озеленении, высадке деревьев. "Мы все без исключения ответственны за наведение порядка и его поддержание. Все должны подключиться к этой работе - местные власти, организации, предприятия, учреждения и, конечно, сами жители. Нет сомнений в том, что наши люди действительно чувствуют себя хозяевами на своей земле, любят свою малую родину", - подчеркнул глава государства.-0-