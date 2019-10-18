Лукашенко: горжусь белорусской молодежью

18 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко гордится белорусской молодежью. Об этом он заявил сегодня на встрече в Академии управления, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По мнению главы государства, молодые люди умеют рассчитывать на себя, стремятся получить хорошее образование и работу. "Я горжусь белорусской молодежью", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он отметил, что есть и отрицательные примеры, но таких меньшинство. Президент категорически против таких вредных привычек, как пьянство, курение и тем более наркомания.

"Мне очень нравится, что особенно в последнее время все заточены на то, чтобы образование получить, чтобы в жизни какое-то место занять. Если семья - то обеспечивать ее, получать достойную работу, - продолжил Президент. - Среди молодежи меньше всего нытиков, что, мол, зарплата не та, что-то не так... Они больше рассчитывают сами на себя".

Александр Лукашенко хотел бы, чтобы и в дальнейшем молодежь умела рассчитывать на себя. "Хочу видеть такую молодежь: честную, искреннюю, продвинутую, которая не спешила бы уезжать, а более активно проявляла бы себя в стране", - сказал Президент.-0-