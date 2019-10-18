Должны приходить управленцы новой формации - Лукашенко очертил задачи перед Академией управления

18 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси должна сконцентрировать усилия на подготовке управленцев новой формации. Соответствующую задачу перед вузом сегодня поставил глава государства Александр Лукашенко на встрече со слушателями, студентами, магистрантами и аспирантами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками Академии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меняется мир, меняется общество. Требования к компетенциям современного руководителя становятся все выше. А значит, в систему должны приходить управленцы новой формации - руководители с ярко выраженными лидерскими качествами и государственным мышлением, мотивированные и нацеленные на высокий результат", - заявил белорусский лидер.

По словам Президента, на решении этой важной задачи должна сегодня сконцентрировать свои усилия Академия управления.

Во-первых, необходимо сохранить достигнутый уровень и целенаправленно работать над повышением имиджа академии. "Здесь должны преподавать лучшие специалисты отечественной школы управления, истинные патриоты и государственники. Их приоритетная задача - следить за самыми передовыми технологиями в своей области, на их основе выстраивать учебный процесс. Системным должно быть участие в учебном процессе действующих управленцев. Кто, если не они, может актуализировать теоретический материал, закрепить его конкретными примерами из практики?" - сказал Президент.

Во-вторых, проходить подготовку и переподготовку в этом вузе должны исключительно перспективные государственные служащие, с высоким потенциалом руководителя, а не люди, которые не склонны к управленческой работе или уже завершают свою профессиональную деятельность. "Это мое принципиальное требование", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В-третьих, из стен академии должны выходить всесторонне подготовленные специалисты, которые не только обладают теоретическими знаниями, но и имеют практический опыт решения конкретных управленческих задач. "Это важно, потому что часто на должности управленцев в районах назначают хороших специалистов, профессионалов своего дела, но не всегда имеющих достаточный опыт руководителя. Задача академии - дать этим людям те знания и управленческие навыки, которых им не хватает", - пояснил глава государства.

Он также обратил внимание, что сегодня не количество, а качество подготовленных специалистов имеет принципиальное значение. "Мы не можем в академии давать людям образование ради образования. Слишком дорого обходятся стране управленческие ошибки", - подчеркнул белорусский лидер.

В-четвертых, в период обучения очень важно заметить перспективных людей, которые по своим личностным и профессиональным качествам могут занимать руководящие должности в нашей стране. "Каждый человек, получивший образование либо прошедший подготовку здесь, должен быть виден и востребован, как говорят, быть всегда "на карандаше", - пояснил глава государства. "Главная обязанность академии - представлять соответствующую информацию напрямую в Администрацию Президента. К сожалению, до сих пор эффективная работа в этом направлении не выстроена", - отметил Президент.

В-пятых, образовательный процесс должен работать на опережение. "Не раз говорил, что академии следует повысить качество подготовки слушателей по самым актуальным направлениям. Сегодня многим нашим управленцам не хватает знания иностранного языка, пиар-технологий, не достает компетенций в сфере цифровой трансформации, экономики", - заметил глава государства.

Он заявил, что к этой теме надо подключить Парк высоких технологий, вместе продумать план или учебную программу по обучению цифровым технологиям для специалистов и руководителей.

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