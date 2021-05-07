Лукашенко: государство как поддерживало ветеранов, так и будет их поддерживать в дальнейшем

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство как поддерживало ветеранов, так и будет их поддерживать в дальнейшем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне на некоторых медиаресурсах стала тиражироваться информация с громкими заголовками о том, что государство отказалось от выплат ветеранам ко Дню Победы. Журналисты попросили Александра Лукашенко прокомментировать эти сведения. Президент подчеркнул: государство как поддерживало ветеранов, так будет их поддерживать и в дальнейшем.

"Их-то осталось совсем ничего. И это наши скрепы, как модно сейчас говорить. Это наша основа. Пока живы они, у нас есть хотя бы вот такая одна мощная точка опоры для того, чтобы сохраниться и сохранить наше государство", - заявил Александр Лукашенко.

"Мы ежемесячно им доплачиваем и поддерживаем. И это неправда, что мы их разово не поддержим: у нас три выплаты ежемесячно и разовые есть выплаты. И мы выделили немалые средства, чтобы поддержать участников войны, блокадников Ленинграда, тружеников тыла и прочих - около 65 миллионов рублей выделено. И эти разовые выплаты участники войны обязательно получат", - заверил глава государства.

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