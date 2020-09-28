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28 сентября 2020, 10:40

Лукашенко - губернатору Псковской области: если у наших людей добрые отношения, экономика придет

Александр Лукашенко во время встречи с делегацией Псковской области
Александр Лукашенко во время встречи с делегацией Псковской области

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова развивать сотрудничество с Псковской областью не только из-за денежных интересов, но и духовной близости между людьми. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с губернатором Псковской области России Михаилом Ведерниковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

"Вы наши добрые соседи, поэтому мы всегда рады видеть вас здесь. Мы всегда будем знать, что вы добрые соседи, близкие нам люди, и мы будем с вами сотрудничать, не только исходя из каких-то денежных, меркантильных экономических интересов. Это, естественно, всегда было, есть и будет, но в отношениях с нами это не главный вопрос. Если у нас есть добрые духовные отношения, близость наших людей, которые живут по ту и эту сторону условной границы, экономика придет. Экономика всегда будет, если люди к этому стремятся душой и сердцем", - сказал Александр Лукашенко.

"Вы у нас бываете. Бывайте чаще, - пригласил Президент. - Вам-то ни виз не надо, ни самолетов, ни разрешений на пересечение границы. Псковской, Смоленской, Брянской областям - тут мы и запретить им не можем. Даже если кто-то колючую проволоку натянет между нашими государствами на границе, наши люди все равно найдут соответствующие ходы, чтобы попасть в Беларусь и наоборот. И слава богу. Я не думаю, что до этого когда-нибудь дойдет".

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Александр Лукашенко отметил, что регулярно встречается с главами российских регионов и в эти дни у него состоялось уже несколько таких встреч. Губернаторы вместе с делегациями из различных областей России приехали в Беларусь на форум регионов.

Глава государства отметил, что руководству Псковской области хорошо известны возможности Беларуси. Республика готова развивать сотрудничество по разным направлениям. "Вы нам близки еще и потому, что мы хорошо знаем ваши земли: у нас Витебщина один в один такая, как ваша область. Хорошо, что вы сотрудничаете с Витебской областью. Если чего-то не хватает, с нашей стороны нет движения навстречу, вы нам говорите", - добавил Александр Лукашенко.

Белорусская сторона готова предложить Псковской области широкую линейку автомобильной техники и лифтовое оборудование, продукцию агропромышленного комплекса, свои технологии в области сельского хозяйства.

Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что Псковскую область связывают с Беларусью давние дружеские и добрососедские отношения. По его мнению, необходимо придать новый импульс развитию экономики. "Беларусь является нашим ключевым внешнеэкономическим, внешнеторговым партнером. На долю этого партнерства приходится 35% товарооборота. Выстроено тесное взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах. В первую очередь машиностроение, транспорт, АПК. Наши предприятия активно закупают белорусскую технику: сельскохозяйственную, дорожную, пассажирские автобусы, котельное оборудование. Из-за мировой эпидемиологической ситуации в этом году у нас товарооборот снизился почти на 20%. Но тем актуальнее наш визит", - сказал губернатор.-0-

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