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Новости
18:20
Врач: никаких ограничений в оказании помощи пациентам с травмой не было и не будет
Общество
18:19
Джокович стал вторым участником полуфинала итогового турнира АТР
Спорт
18:16
Семашко провел заседание Комиссии по экономическим вопросам СНГ
Экономика
18:15
Итоги разговора Лукашенко с Меркель: проблема беженцев выносится на уровень Беларуси и ЕС
Президент
18:10
Эксперт: ситуация с беженцами на границе противоречит всем нормам международного права
Общество
18:06
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-октябре вырос на 1%
Экономика
18:06
Активистка: действия польских войск незаконны и бесчеловечны
В мире
18:03
Минобороны увеличивает численность поискового батальона
Общество
17:53
Транспортные предприятия Беларуси в январе-октябре перевезли 320,9 млн т грузов
Экономика
17:50
Легковушка сбила мужчину на трассе М1
Происшествия
17:47
Промпроизводство в Беларуси в январе-октябре выросло на 7,1%
Экономика
17:45
Круглый стол "Чистота слова - чистота души" состоялся в Совете Республики
Общество
17:35
Афиши легендарных спектаклей Коласовского театра представлены на выставке в Витебске
Культура
17:33
Информация о новом поджоге здания посольства Беларуси в Бельгии не соответствует действительности - дипмиссия
Общество
17:32
Беженец на границе: мы очень устали, но наше желание попасть в Германию гораздо сильнее
Общество
17:28
Жителя Барановичей приговорили к 3 годам "химии" за оскорбления главы государства и клевету на судью
Происшествия
17:27
Лукашенко и Меркель вновь провели телефонный разговор
Президент
17:27
Тысячи теплых вещей, 30 т продуктов, 7 т воды передал Красный Крест беженцам на границе за неделю
Общество
17:26
Руководители хозяйств Гомельской и Могилевской областей стали фигурантами дел о коррупции
Происшествия
17:24
Два объекта индустрии отдыха в Витебской области проданы на аукционе почти за Br183 тыс.
Регионы
17:23
Караник: у доставленных в больницу беженцев коронавирус не выявлен
Общество
17:17
Банк развития привлечет заем ЕАБР на 314,5 млн евро
Экономика
17:15
Герасимов изучил ситуацию в ОАО "Нафтан" и ОАО "Полоцк-Стекловолокно"
Регионы
17:12
Караник: основная задача - переместить беженцев в безопасные условия
Регионы
17:12
Общественные организации Брестской области передают гуманитарную помощь беженцам
Регионы
17:07
Караник рассказал о 6 госпитализированных беженцах
Общество
17:07
ФОТОФАКТ: Беженцы жгут костры и пытаются согреться – обстановка в лагере у КПП
Общество
17:00
Мингорисполком и облисполкомы проведут 20 ноября прямые телефонные линии
Общество
16:57
В лагере беженцев у КПП обстановка спокойная
Общество
16:51
Суд в Минске приговорил иностранца к 9 годам колонии со штрафом за мефедрон
Происшествия
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Президент
17 ноября 2021, 17:27
Лукашенко и Меркель вновь провели телефонный разговор
Новости темы
"Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
Эксперт: ситуация с беженцами на границе противоречит всем нормам международного права
Активистка: действия польских войск незаконны и бесчеловечны
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Итоги разговора Лукашенко с Меркель: проблема беженцев выносится на уровень Беларуси и ЕС
Лукашенко поручил организовать ночлег для беженцев - женщин и детей
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
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"Внес предложение по развязке ситуации". Лукашенко раскрыл детали разговора с Меркель
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Итоги разговора Лукашенко с Меркель: проблема беженцев выносится на уровень Беларуси и ЕС
Беженец из лагеря у границы: распыляли газ, поливали водой, не глядя, что с нами женщины и дети
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Опытные инвесторы выбирают Minsk World! Комплекс презентовали на международной выставке в Москве
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Белорусские медики за сутки 15 раз оказывали помощь беженцам в районе "Брузгов"
В Москве состоялась девятая встреча секретарей советов безопасности стран СНГ
Круглый стол "Чистота слова - чистота души" состоялся в Совете Республики
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Тысячи теплых вещей, 30 т продуктов, 7 т воды передал Красный Крест беженцам на границе за неделю
В лагере беженцев у КПП обстановка спокойная
ФОТОФАКТ: Пикет у Представительства УВКБ ООН по делам беженцев в Беларуси
Беларусбанк выходит в урбанистическую среду и сделает белорусские города ярче
Зась: прессинг на страны ОДКБ принимает форму информационной агрессии
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Кризис с беженцами на белорусско-польской границе
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси
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