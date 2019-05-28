Лукашенко и Назарбаев подтвердили дружественный характер белорусско-казахстанских отношений

28 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подтвердили дружественный характер белорусско-казахстанских отношений. Об этом они заявили сегодня на встрече в столице Казахстана, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу. Это не только моя заслуга, это ваши любовь и отношение к моему народу. Я знаю, как вы относитесь к белорусам. Более 20 лет я от вас это всегда слышал. Очень рад, что вам нравится Беларусь. Мы тоже к вашим услугам - в любое время приезжайте, я буду вас ждать", - сказал глава белорусского государства.

"Что бы ни случилось, в каких бы должностях ни работали, нас связывает большее - дружба. Вы правильно сказали: в жесточайшие времена по самым серьезным вопросам как бы мы ни спорили, мы всегда оказывались по одну сторону баррикад. Всегда защищали наши интересы, а у Казахстана и Беларуси никогда даже полярных точек зрения не было на те или иные проблемы. Поэтому наша дружба будет развиваться", - уверен Александр Лукашенко.

Он отметил, что нынешний Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев является очень достойным человеком.

"Решение ваше мудрое. Пусть не все сразу это поняли, но потом они оценили эти действия. Спокойно, тихо, так, как и должно быть. Бури нам не нужны. Нам их подкинут извне, если нужно", - подчеркнул глава государства.

Президент заметил, что сейчас уже, в том числе в Казахстане, в отличие от 90-х годов все поняли, где друзья, где враги и каким путем идти. "Казахстанцы ценят стабильность и спокойствие так, как и другие народы. Надо выбирать спокойствие. А все остальное от труда - будешь трудиться, будет результат", - уверен белорусский лидер.

Во время встречи Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко орден "Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев", который является государственной наградой Казахстана и учрежден в мае 2001 года. Орден главе белорусского государства вручен в ознаменование 25-летия идеи о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о ЕАЭС, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Казахстаном. Александр Лукашенко стал первым главой государства, кому вручена такая награда.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что без поддержки Президента Беларуси не было бы и самого союза. Он также отметил, что впервые встречается с Александром Лукашенко уже не в качестве действующего главы государства, а в статусе первого Президента, лидера нации, обладая другими полномочиями. "Все эти годы мы были инициаторами всех интеграционных процессов. И мы за это воевали вдвоем всегда. Разные были моменты в этой жизни. Но я всю жизнь буду помнить наши отношения. И теперь, когда я более свободен, хочу вам сказать: здесь Назарбаев - это ваш самый лучший друг. Всегда буду ждать, всегда буду готов помочь, поддержать по любому направлению", - заверил казахстанский лидер.

Говоря о Евразийском экономическом союзе, он отметил, что за последние годы удалось значительно поднять взаимную торговлю, сотрудничество, создать совместные предприятия. "Но надо продолжать. Трудности есть, но без этой интеграции тоже трудно", - считает Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана отметил, что ему поступило предложение стать Почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, и спросил, что по этому поводу думает глава белорусского государства. "Я уже сказал свое мнение. И сегодня, и раньше. И с Путиным мы обсуждали это. И вам как-то я сказал: теперь вы уже более свободный человек, вы должны спрашивать, как положено, со всех. Вы обещали, что будете теперь с нас спрашивать", - сказал Александр Лукашенко.

В целом общение лидеров проходило в очень теплом и дружеском ключе. Нурсултан Назарбаев рассказывал о происходящих в Казахстане политических трансформациях, нюансах в своей нынешней государственной деятельности. Он также отметил большой вклад Президента Беларуси в развитие своей страны: "В очень непростых условиях вы Беларусь держите на таком высоком уровне. И структура экономики, и взаимоотношения с соседями непростые. Вы - самый настоящий боец и пример".

Первый Президент Казахстана пригласил Александра Лукашенко посетить Казахстан с отдельным визитом. "У нас есть что показать. И вам захочется и зимой быть у нас, и летом посмотреть, - отметил он. - Казахстан к вашим услугам. Я с большой радостью вас принимаю сегодня".

"В этом году", - ответил на приглашение глава белорусского государства.

"Что касается двусторонних отношений, вы уже поговорили с действующим Президентом (Касым-Жомарт Токаев. - Прим. БЕЛТА). Он мой соратник. Был молодым парнем (я его увидел в Пекине в посольстве Советского Союза). А когда объявили независимость, дипломаты нам нужны были. И с тех пор он 30 лет работает со мной. Тот курс, который мы заложили, он будет продолжать", - добавил Нурсултан Назарбаев.-0-