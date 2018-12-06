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Лукашенко и Путин на открытии саммита ЕАЭС подискутировали насчет цен на энергоносители

Президент 06.12.2018 | 14:07
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин

6 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность того, чтобы страны ЕАЭС уже на нынешнем этапе предпринимали действенные шаги на пути к формированию полноценного общего рынка союза, в том числе в сфере ценообразования на энергоносители. По этому поводу на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге состоялась дискуссия главы белорусского государства и Президента России Владимира Путина, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси во время своего выступления на открытии саммита акцентировал внимание на необходимости продолжения работы по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих полноценному формированию общего рынка ЕАЭС. Он в том числе отметил, что отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет союзу прогрессировать более быстрыми темпами. "Решение этого ключевого вопроса позволит нам приступить к освоению и других направлений", - подчеркнул белорусский лидер.

Он привел пример, касающийся вопроса равноправия и равенства в ЕАЭС: "Действующий порядок ценообразования на поставляемый в Беларусь природный газ: тариф, применяемый "Газпромом" для белорусской стороны на транспортировку газа из Ямало-Ненецкого автономного округа до нашей границы, составляет почти $3 за 1 тыс. куб.м на 100 км, в то время как внутрироссийский тариф - порядка $1".

С учетом этих обстоятельств газ на границе со Смоленской областью обходится Беларуси по цене почти $130 за 1 тыс. куб.м, а установленная оптовая цена для потребителей в Смоленской области России - $70. Это почти в два раза ниже. "Простой вопрос: как конкурировать в этой ситуации?" - спросил Президент Беларуси.

После завершения выступления белорусского лидера слово снова взял Президент России Владимир Путин. "Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич. Когда пресса покинет зал, мы подискутируем. Не могу не сделать одну реплику по поводу тарифов на газ. У нас выработан план движения к 2025 году, когда мы должны согласовать единые рынки нефти, нефтепродуктов и газа. Что касается сегодняшней ситуации, то она заключается в том, что важен не тариф, а конечная цена газа, в которую включается этот тариф. Здесь вы правы. Надо, конечно, об этом думать", - сказал он.

Президент России, говоря о ценообразовании на газ, решил сравнить соседнюю Беларусь с ФРГ. По его данным, сегодня для Беларуси цена за тысячу кубических метров газа составляет $129, а в следующем году будет $127, в то время как в ФРГ - $250. Такую ситуацию на фоне гораздо более низкой цены на газ в самой России Владимир Путин охарактеризовал, как "большое преимущество для наших союзников". Одновременно он согласился, что стороны должны стремиться к полной унификации. "Для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами. Это предмет переговоров", - заявил российский лидер.

"Вы правы, Владимир Владимирович. Но наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И наши основные не только партнеры, но и конкуренты - это россияне", - констатировал в ответ Александр Лукашенко.

Он напомнил, что если в Беларуси производится какой-то товар, например, тракторы или грузовики, то в этой продукции велика доля комплектующих именно Российской Федерации. "Поэтому главный наш партнер не ФРГ, а Российская Федерация. И нам надо, чтобы были равные условия прежде всего у нашей братской России и Беларуси. Вот в чем вопрос", - подчеркнул Президент Беларуси.

"Вы правильно сказали: мы определились до 2025 года выйти на этот уровень. Но ключевое слово - в данный момент, чтобы мы шли к этому, а не остановились. Да, мы будем еще разговаривать, и у меня будет к вам просьба только одна: чтобы шли к этому. Если будем идти, так и вопросов не будет. Мы понимаем, что за год этого не решить", - добавил Александр Лукашенко.

Владимир Путин на это сказал: "Так и будет. Мы об этом договорились - создать документы, которые по сути являются планом нашего движения к этой цели, дорожной картой".

Говоря о преимуществах для партнеров, он отметил, что у Беларуси и не должна быть такая же цена на газ, как для ФРГ. "Если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не $129 и не $127, а $200", - считает Президент России.

Александр Лукашенко усомнился в этих подсчетах, сказав, что Беларусь имеет даже худшие условия, чем Германия. "Я об этом уже не единожды говорил. Вроде воевали вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию", - заметил он. Глава белорусского государства обратил внимание, что до Германии еще необходимо прокачать газ на очень значительное расстояние. "Поэтому у них и цена такая", - сказал Президент Беларуси.

"Давайте мы уже потом подискутируем в закрытом режиме. Но вы правы абсолютно в том, что нам нужно выработать план движения к единому рынку. Мы с этим согласны. Мы так и будем делать", - свернул Владимир Путин дискуссию, которая проходила в присутствии СМИ.-0-

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Теги
ЕАЭС, Лукашенко, саммиты
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