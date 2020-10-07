Лукашенко и Путин обсудили двустороннее сотрудничество, Нагорный Карабах и ситуацию в Кыргызстане

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства поздравил своего российского коллегу с днем рождения, после чего лидеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки. В частности, Президенты предметно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Кыргызстане. В отношении конфликта в Нагорном Карабахе, как было отмечено, Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение, ведь в регионе продолжают гибнуть люди.

"Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации", - отметили в пресс-службе.

Большое внимание Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили проблеме распространения коронавирусной инфекции, высказав озабоченность ростом заболеваемости.

Кратко президенты затронули и ситуацию внутри Беларуси и России на фоне мирового кризиса, обсудили также некоторые другие аспекты международной ситуации.

"Обсуждая вопросы двустороннего сотрудничества, лидеры вновь положительно отметили роль межрегиональных контактов и взаимодействие предприятий, которые находятся в кооперационных связях. В данном русле в качестве перспективных отмечены сферы сотрудничества между вузами, научными учреждениями, академическими школами", - добавили в пресс-службе Президента Беларуси.-0-